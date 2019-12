Vulcão entra em erupção no Equador

Um vulcão entrou em erupção no Equador. É um dos vulcões mais ativos do país, localizado na região amazônica.

As cinzas desta erupção atingem quase cinco mil metros de altitude.

Vazamento de óleo

Nas Ilhas Galápagos, província do Equador a 1.000 km da costa do país, um acidente com uma embaração resultou no derramamento de dois mil litros de combustível no mar. O acidente aconteceu durante um descarregamento na ilha de San Cristobal.

O contêiner, o guindaste e a embarcação afundaram com 2,3 mil litros de combustível a bordo.

Agência Brasil