Volante potiguar Gil está entre os mortos na queda do avião da Chapecoense

A família do atleta potiguar Gil, volante do time da Chapecoense, confirmou a morte do jogador no acidente aéreo com o avião que levava a delegação do time, jornalistas, convidados e a tripulação na Colômbia, na madrugada desta terça-feira, 29 de novembro. Gil era natural da cidade de Nova Cruz, na região Agreste potiguar.

Um dos irmãos do jogador, José Obdiedson Alves, confirmou, em entrevista ao site G1, que Gil ainda foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. Ele contou ainda que a última vez que Gil esteve na casa da família foi em dezembro do ano passado e que o jogador estava se esperando para passar o fim de ano na cidade de Nova Cruz.

Gil tinha 29 anos e iniciou a carreira de jogador de futebol no ano de 2005. Além da Chapecoense, passou por clubes como Mogi Mirim-SP, Santa Cruz-PE, Guaratinguetá-SP, Vitória-BA, Ponte Preta-SP e Coritiba-PR.