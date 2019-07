Visão Histórica Da Instituição Centenária – IHGRN – Wilson Bezerra de Moura

São interessantes como os fatos se formam pela vontade do homem e os mesmos proliferam no tempo se eternizam de civilização a civilização.

Quando menos esperamos, estamos diante de um século de vida recordando o passado, questionando o presente e, muitas vezes, arquitetando o futuro, como sempre duvidoso, mas levanta uma expectativa que pode muito bem se transformar numa esperança.

Foi nessa visão o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte fundado em 29 de março de 1902, como igual data significativa de 02 de março de 1901, fundara-se em terras mossoroenses o Colégio Diocesano Santa Luzia, pouca diferença entre ambos, ocuparam o galardão centenário para grandeza de todos.

Quando do centenário do Instituto Histórico Norte-rio-grandense, em 2002, o presidente na época, o historiador, pesquisador, professor Enélio Lima Petrovich, elaborou uma comemoração festiva para oportunizar a revisão histórica da fundação, representada pelas mãos dos intelectuais Olímpio Manoel dos Santos Vital, Hemetério Fernandes Raposo de Melo, Vicente Simões Pereira Lemos, Pedro Soares de Araújo, Nestor dos Santos Lima, Aldo Fernandes Raposo, os quais, em cada gestão administrativa, desenvolveram um trabalho que elevou o nome da instituição cultural que ultrapassou o tempo.

Os intelectuais que fundaram o Instituto Histórico arrolado pela história foram decisivos no propósito em concluir um acervo histórico do século 17 e outros mais relativos ao ano de 1647, felizes então, Alberto Maranhão, Pedro Velho Ferreira Chaves, Amônio de Souza, Tavares de Lira, que, fortalecidos em seus ideais, legaram às gerações do futuro uma eficiente instituição do conhecimento.

É claro que a memorização e acontecimentos passados fortificam o presente e este, buscando as tradições das velhas gerações, mantém encontro com o presente. Afinal, o que se traduz de tudo isso:

– Que é história?

– O relato dos principais acontecimentos da humanidade.

– O que foi feito no passado.

Por isso que estamos hoje, em data muito posterior, revendo um passado que engrandece as atuais gerações.