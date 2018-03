Vigilante é executado a tiros dentro do hospital onde trabalhava em Assú

O vigilante Junior Felix Rocha, de 46 anos, foi assassinado a tiros dentro do Hospital de Assú quando estava trabalhando, por volta das 22h da quarta-feira, 14 de março. Os tiros foram efetuados por um homem armado com pistola ponto 40. O assassino fugiu levando a arma do vigilante.

Junior Felix foi atingido por nove disparos e ainda foi atendido no próprio hospital onde estava trabalhando, mas não resistiu e morreu no local.

A Polícia ainda não sabe o que motivou o crime e nem a identidade do assassino.