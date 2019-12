Venezuela solicita ao Brasil entrega de 5 militares desertores

Em comunicado emitido ontem, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela deu inicio aos procedimentos diplomáticos para a entrega de cinco militares do exercito venezuelano presos no Brasil. Os desertores são acusados de agredir um batalhão no estado de Bolívar.

Em declaração, o Ministério das Relações Exteriores indicou que iniciou procedimentos diplomáticos para a entrega de desertores. No texto, o Ministério das Relações Exteriores afirmou ter conhecimento do funcionamento das forças de segurança pública brasileiras na “captura dos cinco súditos defensores do Exército Venezuelano”. Segundo o ministério, os detidos são responsáveis pelo ataque armado no Batalhão de Infantaria Mariano Montilla 513, localizado em Luepa, Gran Sabana do estado de Bolívar, em 22 de dezembro de 2019. Nesta ação, 120 rifles de assalto e 9 lançadores de foguetes foram roubados, em uma operação violenta na qual morreu o Primeiro Cabo da Guarda Nacional Bolivariana, Jean Pierre Caraballo Marcano.

Brasil de Fato