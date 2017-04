Vendedora atropelada na RN 117 morre no Hospital Tarcísio Maia

A vendedora Francirleide Alves Guimarães Barbosa, de 40 anos, morreu no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) em consequência dos ferimentos causados pelo atropelamento que sofreu na RN 117, no município de Governador Dix Sept Rosado. A vítima estava trabalhando em uma barraca de vendas às margens da pista quando foi atropelada por um Fiat Uno desgovernado.

O motorista do carro, com placas da cidade de Souza (Paraíba), permaneceu no local do acidente até a chegada do socorro médico. Ele informou à polícia que perdeu o controle do carro tentando evitar uma colisão frontal com outro veículo, que fazia uma ultrapassagem irregular.

Francirleide Alves morava na rua do Jasmim, no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró.