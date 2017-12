Vendas no Natal têm primeiro aumento após três anos de queda

Durante a semana do dia 18 a 24 de dezembro de 2017, as vendas do comércio registraram um crescimento de 5,6%, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o indicador da Serasa Experian, o resultado foi o melhor desde 2011, e superou três anos consecutivos de queda.

Entre 22 e 24 deste mês, a elevação da taxa de vendas no setor foi de 0,8%, quando a comparação é feita com o final de semana de Natal do ano anterior, que foi de 16 a 18 de dezembro de 2016.

Segundo economistas da empresa que avalia a situação dos negócios no País, os motivos que elevaram as vendas do comércio neste Natal foram o bom desempenho dos níveis de confiança e a retomada da expansão do crédito com a queda gradativa a taxa de juros ao longo dos últimos meses.

Outro balanço divulgado nesta terça-feira (26) pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) mostra que as vendas nos shoppings centers tiveram crescimento de 6%, no período do Natal, sem considerar a inflação. O resultado é em relação ao mesmo período do ano passado. Para este ano, o faturamento estimado do varejo foi de R$ 51,2 bilhões.