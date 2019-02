Vaticano realiza seminário preparatória do Sínodo para a Pan-Amazônia

A Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos sobre o tema: “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”, prevista para outubro próximo, a Secretaria Geral do Sínodo organiza um sínodo sob o tema: “Rumo ao Sínodo Especial para a Amazônia: dimensão regional e universal”, quando serão examinados alguns aspectos eclesiais e pastorais à luz da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, questões relacionadas com a promoção da ecologia integral no horizonte da Encíclica Laudato encerrando com uma síntese das perspectivas que surgiram e uma comunicação sobre o caminho de preparação ao Sínodo.

O cardeal Lorenzo Baldisseri, Secretário Geral do Sínodo dos Bispos, fará a abertura e a conclusão dos trabalhos. O Seminário contará com a presença dos Presidentes das Conferências Episcopais da Amazônia, de alguns outros bispos e especialistas da Amazônia e de outras áreas geográficas. Desta forma, será possível, entre outras coisas, destacar a relação entre a particular situação eclesial e ambiental da Amazônia e outros contextos territoriais semelhantes.

O arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Cláudio Hummes, presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia e presidente da da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam), em entrevista à jornalista Cristiane Murray disse:

Eu creio que realmente é muito importante porque estamos preparando agora já mais de perto o Sínodo. Já terminou a fase da consulta, já fizemos as sínteses e agora se trata de aprofundar. E como sabemos que o papa acentuava, é necessário fundamentar bem cientificamente, teologicamente, biblicamente, culturalmente. Então este seminário aqui é realmente especializado para isso. Creio que será um bom contributo e também universaliza cada vez mais o próprio Sínodo, que deve ser também universal, mas em primeiro lugar diretamente para a Pan-amazônia, e tem sua repercussão universal.

Audiência e data

Na manhã desta segunda-feira, 25/02, dom Cláudio e os membros da Repam foram recebidos em audiência pelo papa Francisco. No final da manhã, foi divulgada a data do evento em outubro:

“A Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos comunica que o Santo Padre Francisco convocou a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica de domingo 6 a domingo 27 de outubro de 2019, para refletir sobre o tema ‘Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral’.”

Do Brasil, participam o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cardeal Sergio da Rocha, dom Claudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia e presidente da Repam; dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima; padre Orivaldo da Costa da diocese de Parintins (AM); reverendo José Raimundo dos Santos, da Pontifícia Universidade Lateranense; Maria Henriqueta Ferreira Cavalcanti, membro da Comissão de Justiça e Paz do regional Nordeste 2; padre Ricardo Gonçalves Castro; padre Thierry Linard, do Observatório de Justiça Ambiental dom Luciano Mendes de Almeida; professor Francisco Loebens, CIMI; antropóloga e professora Moema Marques de Miranda; dom Evaristo Pascoal Spengler, bispo de Marajó (PA); e irmã Maria Inês Ribeiro, presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB).