Vaticano: Papa afirma que festa de Santo Estêvão «convida a recordar todos os mártires»

Cidade do Vaticano, 26 dez 2019 (Ecclesia) – O Papa Francisco afirmou hoje que “na perspetiva da fé” a celebração da memória de Santo Estêvão, primeiro mártir da Igreja, “coloca-se em sintonia com o verdadeiro significado do Natal” e “convida a recordar todos os mártires”.

“A festa deste primeiro mártir chama a recordar todos os mártires de ontem e de hoje – hoje existem muitos! – sentir comunhão com eles e pedir-lhes a graça de viver e morrer com o nome de Jesus no coração e nos lábios”, disse o Papa na oração do angelus da primeira oitava do Natal.

Desde a janela do apartamento pontifício, Francisco explicou que no “clima alegre do Natal”, a memória do “primeiro cristão assassinado pela fé” pode parecer fora do lugar mas, na perspetiva da fé, a celebração “em harmonia com o verdadeiro significado do Natal”.

“No martírio de Estêvão a violência é derrotada pelo amor, a morte pela vida. Na hora do testemunho supremo contempla os céus abertos e concede aos seus perseguidores o seu perdão”, assinalou o Papa.

Neste contexto, acrescentou que este “jovem servo do Evangelho, cheio do Espírito Santo”, foi capaz de narrar Jesus com palavras e, “sobretudo, com sua vida”, e pediu que na “escola de Santo Estêvão, que se tornou semelhante ao seu Mestre”, se aprenda que “a glória do Céu, que dura a vida eterna, não é composta de riqueza e poder, mas de amor e doação”.

Francisco explicou que Santo Estêvão, um dos primeiros sete diáconos da Igreja, “ensina a proclamar Cristo através de gestos de fraternidade e caridade evangélica”, o seu testemunho que terminou no martírio “é uma fonte de inspiração para a renovação” das comunidades cristãs que são chamadas a tornarem-se “cada vez mais missionárias”, procurando a evangelização, determinadas a alcançar homens e mulheres “nas periferias existenciais e geográficas”.

Fonte Agência Ecclesia