Vasco luta por reforços e manutenção de elenco no fim de 2019

O Vasco vai terminar o ano de 2019 com pelo menos um reforço confirmado. Germán Cano, argentino de 31 anos, que estava no Independiente de Medellín, da Colômbia. Ele chega ao cruzmaltino por dois anos e usará a camisa 14. Cano foi o artilheiro do campeonato colombiano, marcando 35 gols em 39 jogos.

A contratação vem preencher uma necessidade do clube em todo ano de 2019. Desde o Campeonato Carioca, o Vasco teve dificuldades em encontrar um atacante artilheiro, mas com boa movimentação. Máxi López era o nome, mas o argentino iniciou a temporada visivelmente fora de forma, não se recuperou e acabou deixando o clube. O técnico Alberto Valentim apostou em Ribamar, que demonstrou muita vontade, mas pecava na finalização.

A esperança cruzmaltina estava em Tiago Reis, artilheiro do Vasco na última Copa São Paulo com 9 gols. Ele entrou bem no Campeonato Carioca e fez gols importantes. Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo durante o Campeonato Brasileiro, Tiago até começou bem, marcando o gol da vitória contra o Internacional, a primeira do clube na competição. Porém, foi perdendo espaço e terminou sendo uma das últimas opções para o ataque.