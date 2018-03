Vacina Pentavalente está disponível nas UBSs a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 23 de março, a vacina Pentavalente estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mossoró. A imunização estava em falta há dois meses devido ao não repasse pelo Ministério da Saúde.

As vacinas foram encaminhadas pela II Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP) para Mossoró na terça-feira, 20.

A Pentavalente é indica para proteger contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e as infecções causadas pelo Haemophilus influenza do tipo B. A vacina é destinada para crianças com menos de 5 anos, porém seu esquema de aplicação está dividido em 3 doses, que é administrada aos 2 meses, 4 meses e 6 meses de idade, (primeira, segunda e terceira dose). Se a criança estiver com a vacina atrasada, ela deve tomar até os 4 anos 11 meses e 29 dias, de acordo com orientações do Ministério da Saúde.