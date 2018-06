Usain Bolt estreia como jogador de futebol nesta terça-feira

O jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos, estreia nesta terça-feira, 05 de junho, como jogador de futebol. O ex-corredor jogará pelo Strømsgodset, da Primeira Divisão da Noruega, em um amistoso contra a seleção sub-19 do país nórdico.

Bolt usará a camisa número “9.58”, em referência ao tempo de seu recorde mundial nos 100 metros.

O atleta se aposentou das pistas após o Mundial de Londres, no ano passado, é fanático por futebol e vinha treinando com o time norueguês. Além desta estreia, o homem mais rápido do mundo jogará partida beneficente realizada no dia 10 de junho em Old Trafford, com uma seleção mundial.