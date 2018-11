Universidade do Estado do Rio Grande do Norte realiza Semana da Música

O Dia da Música é comemorado em 22 de novembro. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) desenvolve desde o dia 19 a Semana da Música, com encerramento no próximo dia 22. Há alguns anos, o Conservatório de Música, através de professores, técnicos e alunos, está sempre procurando fazer uma programação alusiva a esta data. Os objetivos são divulgar a escola de música, o curso de graduação e levar à comunidade o que o curso de Música tem produzido.

A Semana da Música é realizada junto com outro projeto que é o “Música no Campus”, que leva música para vários ambientes do Campus e também ao Centro de Convivência. A Semana da Música é um evento de extensão coordenado pelos professores Isaac Rufino, Vera Cidley, Daniel Mariano e Gideão Lima.

O repertório é o que já vem sendo trabalhado pelos professores em sala de aula, o ano todo, em prática instrumental e canto coral. Vários grupos de extensão se apresentam durante a Semana da Música. Na quinta-feira, último dia do evento, haverá apresentação de alunos do Instituto Federal do Ceará – IFCE, da cidade de Taboleiro do Norte (CE).

Fonte: Uern