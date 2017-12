Um casal é morto a tiros em Mossoró

Em Mossoró na tarde desta terça-feira, 26, a Polícia Militar registrou dois homicídios, entre a Rua Alcindo Firmino Fernandes e a Avenida Francisco Motta, no bairro Costa e Silva, região conhecida como Pintos.

Segundo informações dois criminosos em uma motocicleta passaram atirando aleatoriamente na Rua Alcino Firmo da Rocha, deixando os moradores do local em pânico, correndo para dentro de suas casas.

A vítima Antônia Teixeira Fernandes conhecida como “Tatuzinha”, 53 anos, era querida no bairro, pois vendia brigadeiros, mas acabou sendo atingida com um tiro no tórax e chegou a óbito no local.

Em seguida os atiradores saíram em direção a BR 110, e continuaram efetuando disparos que acabou atingindo um idoso identificado até o momento como Vital, a vítima tentou correr, mas foi atingido com um tiro no peito e morreu na hora.

Os criminosos fugiram e até o momento não foram identificados.

Foto: Passando na Hora