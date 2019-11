UFRN realiza mutirão de mamografias gratuitamente dentro do campus

Ainda mobilizando em torno da campanha do mês rosa, nos dias 11 e 12 de novembro, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) realiza, em parceria com o Grupo Reviver, mutirão de mamografias. A ação contará com a unidade móvel de mamografia do Grupo Reviver, que estará no dentro do campus central da UFRN para facilitar o acesso da comunidade ao exame e contribuir para o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Para participar, é preciso realizar agendamento através do telefone 3342-2330 (ramais 300, 371 e 375), ter idade entre 40 e 70 anos e apresentar os seguintes documentos no ato de realização do exame: cartão SUS, documento de identificação e comprovante de residência.

Brasil de Fato