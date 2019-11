UFRN oferece práticas alternativas de saúde gratuitamente em Natal (RN)

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) se propõem a olhar a pessoa como um todo e auxiliar na busca de equilíbrio de forma mais natural. Os tratamentos utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para promoção de saúde, prevenção e tratamento de diversas doenças, por exemplo, depressão e hipertensão.

Desde 2006, as PICS são reconhecidas pelo SUS. Dentre as principais práticas oferecidas estão: acupuntura, auriculoterapia, yoga e massoterapia. Em Natal (RN), o LAPICS UFRN (Laboratório de Práticas Integrativas Complementares em Saúde) oferece atendimento gratuito em prédio anexo ao Hospital Universitário Onofre Lopes, em Petrópolis. Os interessados devem levar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência (segunda as 13h30, terça a sexta das 8h às 11h30 e 13h30 às 16h30).

*Augusto Neto é farmacêutico e militante da Consulta Popular.

Brasil de Fato