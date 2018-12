UFRN abre concurso para preencher vagas de 76 professores

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu concurso público com oferta de 76 vagas para professor. Os salários variam de R$ 2.654,37 a R$ 10.043,67.

O processo seletivo traz chances para docentes nas classes de auxiliar, assistente e adjunto, destinadas a profissionais com especialização, mestrado e doutorado, respectivamente.

As oportunidades estão distribuídas entre os Centros de Ciências da Saúde (8 postos), de Biociências (3), de Ciências Exatas e da Terra (11), de Ciências Humanas, Letras e Artes (13), de Ciências Sociais Aplicadas (7), de Educação (2), de Tecnologia (12) e de Ensino Superior do Seridó (6), além das Unidades Acadêmicas Especializadas (14). A relação de vagas por disciplina e área do conhecimento pode ser conferida aqui.

Concurso UFRN: inscrições e provas

Será possível se inscrever no concurso da UFRN até 29 de dezembro, por meio do site www.sigrh.ufrn.br. As taxas custam entre R$ 50 e R$ 220.

A seleção envolverá quatro provas: escrita; didática; de defesa de memorial e projeto de atuação de títulos; e de títulos. As etapas estão previstas para ocorrer de 19 de março a 12 de maio.

De acordo com o edital, o concurso da UFRN terá validade de um ano, prorrogável por mais um, a critério da universidade.

Atribuições do professor no concurso da URFN.

Desenvolvimento de atividades pertinentes à pesquisa, ao ensino e à extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura; aquelas inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente