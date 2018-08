UFERSA sediará seminário sobre o protagonismo das mulheres camponesas no RN

A Ufersa sedia nos dias 4 a 6 de setembro o Seminário Mulheres Camponesas: Protagonismo e Agroecologia no RN, que acontecerá no Campus Sede, em Mossoró. O evento é a atividade final do projeto de pesquisa “Mulheres Rurais nos Territórios da Cidadania”, coordenado pelas professoras Janaiky Pereira de Almeida e Oona de Oliveira Caju e realizado em parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido da UFERSA e a Secretaria Especial de Agricultura Familiar.

O Seminário tem como foco discutir a vivência das mulheres camponesas no Estado do Rio Grande do Norte, suas experiências com a agroecologia e mostrar os resultados da pesquisa desenvolvida nos anos de 2016 e 2017, junto às mulheres que atuavam na política de Territórios da Cidadania no estado. Toda a pesquisa teve como base os seis Territórios da Cidadania do Rio Grande do Norte: Alto Oeste, Assú-Mossoró, Mato Grande, Potengi, Seridó e Sertão do Apodi. Em cada um desses Territórios, as pesquisadoras da equipe conheceram e entrevistaram diversas mulheres do campo, que compartilharam suas experiências e conhecimento sobre o universo rural – desde os seus modos de produzir, até a sua forma de se organizar politicamente. “Nosso objetivo principal estava em entender a relação entre a gestão territorial e a atuação das mulheres, identificando os perfis e as características de cada gestão”, explica uma das pesquisadoras do projeto, Jhéssika Angell, da Universidade Federal de Campina Grande.

A programação do evento conta com painéis e debates sobre feminismo, territorialidade e agroecologia, além do lançamento dos livros “Mulheres Camponesas: semeando agroecologia e colhendo saúde e autonomia”, resultado de pesquisas da Universidade Federal Fluminense e do Movimento de Mulheres Camponesas, e “As políticas públicas nos territórios e a cidadania das mulheres camponesas”, elaborado pelas pesquisadoras do projeto, bem como da exibição do documentário “As Arpilheiras”, que conta a história de 5 mulheres de diferentes regiões do país, atingidas por desastres ambientais e sua forma de organização para combaterem as violações de direitos que sofreram.

O Seminário terá a presença de mulheres camponesas de todo o Nordeste e é aberto a estudantes, professores/as e servidores/as mediante inscrição. A pretensão do espaço é proporcionar um rico diálogo entre mulheres do campo e o acúmulo de conhecimento sobre os potenciais organizativos e produtivos das mulheres camponesas no Rio Grande do Norte.

Clique AQUI para fazer a sua inscrição no evento. Ao todo, estão abertas 30 (vagas para membros da comunidade acadêmica.

