UFERSA realiza amanhã o “I Seminário do Programa de Pós-Graduação em Cognição, Tecnologias e Instituições”

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido realizará o “I Seminário do Programa de Pós-Graduação em Cognição, Tecnologias e Instituições”, com o tema: “Desafios e possibilidades na pesquisa interdisciplinar”, no período de 09 a 11 de novembro de 2016.

O evento se direciona para os discentes e docentes do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições, bem como os demais discentes e docentes dos Programas stricto sensu da Universidade interessados na pesquisa interdisciplinar.

O intuito da atividade é proporcionar aos participantes momentos de reflexão e debate sobre os desafios e possibilidades da pesquisa em perspectiva interdisciplinar. Serão abordados campos temáticos que integram o projeto do Mestrado: reflexões e experiência em inclusão educativa, interfaces entre arte e tecnologia nos processos criativos estéticos e educação e saúde.

Promovido pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições, o evento busca socializar as problemáticas de pesquisa e abordagens metodológicas associadas aos projetos e experiências de pesquisa no campo interdisciplinar desenvolvidos por discentes e docentes do programa.

A programação contará como a realização de minicursos, oficinas, grupos de trabalho, mesa-redonda e palestra. Nesta primeira edição do Seminário do Programa, o encontro se articula com a V Jornada de Estudos do Programa Oficinando em Rede.

Para mais informações e inscrições, clique AQUI.