Ufersa abre 420 vagas para ingresso em cursos de graduação do segundo ciclo

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), divulgou os editais de seleção de candidatos para provimento de vagas em cursos de graduação de segundo ciclo para o semestre de 2018.1. O edital é destinado exclusivamente para candidatos oriundos de cursos de Ciência e Tecnologia da Universidade. São 420 vagas distribuídas entre os campi de Angicos, Caraúbas, Mossoró e Pau dos Ferros.

As vagas remanescentes serão objetos de outro edital para ocupação. Esse edital é destinado tanto a candidatos oriundos da Ufersa como de outras Instituições de Ensino Superior.

A matrícula deve ser realizada no período de 10 a 11 de maio de 2018 pelo candidato ou por seu procurador no campus onde o candidato obteve aprovação. No ato da matrícula deverá ser entregue a seguinte documentação: Carteira de identidade ou documento oficial com foto, CPF, Certidão de nascimento ou de casamento, Comprovante de quitação militar (sexo masculino), Comprovante de quitação eleitoral, Certificado de Conclusão de Ensino Médio (ou equivalente) ou Histórico Escolar Completo do Ensino Médio e uma foto 3×4 recente.

Acesse o edital e confira outras informações aqui.