Ufersa inaugura meliponário com hotel para abelhas solitárias

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido inaugura neste sábado, dia 24, o Espaço ASA que reúne um meliponário científico e um jardim para abelhas sem ferro. O Espaço foi construído recentemente no Campus Oeste da Ufersa em Mossoró para fins de pesquisa e educação ambiental.

O Espaço ASA abriga um meliponário, um hotel para abelhas solitárias (abelhas que não vivem em colônias) e uma área restaurada com plantas importantes para as abelhas do bioma Caatinga.

O Espaço conta com plantas nativas para incrementar a vegetação e também para atrair insetos polinizadores que contribuem com a conservação da biodiversidade local. No total foram plantadas cerca de mil mudas, incluindo espécies nativas e ornamentais. Além de fornecer pólen e néctar para as abelhas, as flores disponibilizam alimento para vários grupos de visitantes florais como, por exemplo, borboletas, vespas, moscas, besouros, aves, morcegos e outros.

Além das atividades de pesquisas científicas, o Espaço ASA também será utilizado para aulas de educação ambiental, ou seja, é um excelente local para contemplar a fauna e a flora natural do bioma Caatinga, além de permitir o resgate da conveniência com o semiárido.

O Espaço ASA foi construído ao lado do Complexo de Laboratórios de Ecologia e Biotecnologia e possui cerca de 0,7 hectare de área. A obra contempla uma área coberta ampla, com duas prateleiras com capacidade para 48 colmeias de abelhas sem ferrão. Todas as caixas do meliponário foram numeradas e possuem tamanhos e espessuras padronizados.

TARDE ENTRE ABELHAS

Além da Inauguração do Espaço ASA, neste sábado acontece também, dentro da programação “Uma tarde entre abelhas”, o lançamento do livro “A abelha Jandaíra no passado, no presente e no futuro”. Organizada pela professora Vera Lucia Imperatriz Fonseca e pelos professores Dirk Koedam (professor visitante) e Michael Hrncir do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Ufersa, a obra será publicada pela Edufersa e tem 254 páginas. Outras informações sobre o livro aqui.

No nordeste brasileiro, a abelha jandaíra tem enorme popularidade, sendo também uma importante polinizadora. O livro trata do conhecimento tradicional, dos relatos históricos, da distribuição geográfica, da criação, do mel e da contribuição do conhecimento científico para uso e conservação da jandaíra.