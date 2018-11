UERN recebe indicação de emenda de R$ 20 milhões da bancada federal

A bancada federal do Rio Grande do Norte definiu na tarde desta quarta-feira, as emendas coletivas que serão apresentadas ao Orçamento Geral da União para 2019. A UERN recebeu a indicação de uma emenda de R$ 20 milhões.

Nesta semana, o reitor Pedro Fernandes e a vice-reitora Fátima Raquel estiveram reunidos em Brasília/DF com a senadora e governadora eleita Fátima Bezerra, e demais senadores e deputados que compõem a bancada federal do RN.

Pedro Fernandes e Fátima Raquel solicitaram apoio para investimentos em infraestrutura e equipamentos sociais que beneficiem alunos, professores e técnicos em todo o âmbito da UERN, bem como a comunidade potiguar.

“Essa emenda foi fruto da sensibilização da governadora eleita Fátima Bezerra e da bancada federal quanto às necessidades de infraestrutura e equipamentos sociais para a UERN. Ficamos muito felizes”, afirmou Pedro Fernandes. “Com esse apoio, a gente vai poder ampliar nosso potencial no Ensino, na Pesquisa e na Extensão”, complementou Fátima Raquel.

Integram a bancada federal do RN: senadores José Agripino, Fátima Bezerra (governadora eleita) e Garibaldi Alves Filho; deputados: Beto Rosado, Felipe Maia, Walter Alves, Zenaide Maia, Fábio Faria, Rafael Motta, Rogério Marinho, Antônio Jácome.

As seis emendas coletivas apresentadas foram as seguintes:

– UERN: R$ 20 milhões

– Saúde Pública: R$ 30 milhões

– Segurança Pública: R$ 40 milhões

– Barragem de Oiticica: R$ 50 milhões

– Ramal do Apodi: R$ 5 milhões

– Terminal Turístico da Redinha em Natal: R$ 24,6 milhões.

