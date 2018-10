UERN realizará VI Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação

“Ciência para redução das desigualdades”. Este será o tema da VI Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, que será realizada de 15 a 19 de outubro, no Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A proposta do encontro é discutir o ensino, a ciência, a tecnologia e inovação, a pesquisa e a extensão em nível nacional, regional e local.

A solenidade oficial de abertura do evento será no dia 15 de outubro, às 19h, no auditório da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC). Na ocasião, terá conferência com o tema central do evento “Ciência para redução das desigualdades”, com a Prof. Dra. Ana Cristina Brito Arcoverde, docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Durante a semana serão realizados, de forma paralela, outros eventos como o XIV Salão de Iniciação Científica, o VII Encontro de Pós-Graduação, o VII Salão de Iniciação Científica do Ensino Médio, o V Encontro de Gestão, Empreendedorismo e Inovação, o III Colóquio Temático das Unidades Acadêmicas da UERN e IV Salão de Extensão.

Além do Campus Central, durante o mês serão desenvolvidas atividades voltadas para a ciência, tecnologia e inovação nos demais campi. Nos dias 8 e 9 de outubro haverá atividades no Campus de Natal; nos dias 10 e 11 será no Campus de Assú; dias 22 e 23 no Campus de Caicó; 23 e 24 no Campus de Patu e de 24 a 26 será a vez do Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), em Pau dos Ferros.

Fonte: Uern