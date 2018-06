UERN participará de evento no Chile sobre Educação Inclusiva

Professores e mestrandos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) embarcarão no próximo domingo para Santigo, Chile, para a “I Jornada Pedagógica Internacional Chilena de Educação Inclusiva: práticas educativas, cultura, diversidade e inclusão”. O evento internacional será coordenado pela Profª. Drª. Ana Lúcia Aguiar, da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas (DAIN).

A programação ocorrerá de 4 a 6 de julho, na Universidade de Chile. Para a professora Ana Lúcia Aguiar, a Jornada possibilita compartilhar a experiência de ações inclusivas na UERN para outros países. “A ação faz parte do projeto que visa fortalecer a política de internacionalização e a inserção internacional das políticas de inclusão para as pessoas com deficiência”, revela. Ela ressalta que a UERN está fazendo um trabalho de divulgação de suas ações de inclusão em toda a América Latina.

“As ações de políticas inclusivas brasileiras são bem recebidas em outros países e a UERN tem trabalhado em constante diálogo com a Lei Nacional. Estamos levando nossa experiência para outros países. Participamos de vários eventos, estamos prestando assessoria técnica para a Universidade do Peru para implantar uma pós-graduação em inclusão e vamos levar essa Jornada Pedagógica para o Chile. Estamos fazendo esse trabalho que, além de contribuir para as políticas de inclusão de vários países, possibilita uma grande visibilidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido na UERN”, destaca a titular da DAIN.

De acordo com Ana Lúcia Aguiar, a comitiva da UERN que viajará ao Chile é formada por sete pessoas entre mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) e profissionais da DAIN. O mestrando Charles Lamartine avalia que o constante diálogo da UERN com instituições de outros países é de suma importância, tanto para a formação acadêmica quanto para o fortalecimento das ações de inclusão.

“A internacionalização do ensino é uma necessidade. Através desse contato podemos compartilhar experiências, obter novos conhecimentos, ensinar e aprender. Vou como aluno do mestrado e também como gestor de uma escola de ensino particular que, assim como nas instituições públicas, vive essa necessidade de adotar uma educação inclusiva”, destaca o mestrando.

Durante a programação da “I Jornada Pedagógica Internacional Chilena de Educação Inclusiva práticas educativas, cultura, diversidade e inclusão” serão debatidos temas sobre a Legislação Brasileira, formação para a educação especializada, políticas e ações de inclusão, entre outras questões.

