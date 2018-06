UERN inaugura Núcleo de Atenção Materno Infantil

A sala ampla, com balões, tapetes coloridos e brinquedos de vários tamanhos, contrasta com as salas de atendimento em que Alana Cristina da Silva costumava levar o filho Josué, de 2 anos e 7 meses, nas quais consultas rápidas e pouco humanizadas não lhe passavam a segurança desejada.

O conforto proporcionado pelo novo ambiente, contudo, foi apenas um dos fatores que a cativaram no Núcleo de Atenção Materno Infantil (NAMI), da UERN, inaugurado na manhã desta quinta-feira (7).

A partir da próxima semana, o espaço irá realizar atividades de estimulação precoce e reabilitação para crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus, oferecendo sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, além de outras especialidades.

Para Alana, a atenção e a dedicação no atendimento a cada criança, que é acompanhada por profissionais de várias áreas, são o diferencial do Núcleo, que conta também com equipamentos voltados especificamente para o atendimento às crianças.

“Está sendo uma oportunidade muito boa pra gente, de poder dar pra ele (Josué) mais um tratamento”, comenta a dona de casa, que conta já ter tido atendimento negado ao filho em uma unidade pública de saúde por ele ter microcefalia.

Humanização

De acordo com a vice-reitora da UERN e vice-coordenadora do Núcleo, Fátima Raquel, o atendimento que leva em conta a especificidade de cada criança é uma das principais características do Núcleo.

“O NAMI vai trabalhar dessa forma, conhecendo cada criança, suas necessidades e sua família. A partir disso é que o protocolo de atendimento vai ser pensado para cada um, respeitando cada individualidade e cada momento. Só assim a gente consegue um bom desenvolvimento”, frisa.

Para a vice-reitora, o NAMI também será importante para que os alunos participantes reforcem essa ideia de humanização dos atendimentos no futuro, em outras unidades de saúde.

Conforme a coordenadora do NAMI, professora Cíntia Nogueira, 15 crianças de Mossoró estão hoje cadastradas na unidade. O número pode ser ampliado caso familiares de outras crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus entrem em contato com o Núcleo, localizado na Faculdade de Enfermagem da UERN, em Mossoró. Os atendimentos serão realizados no local às terças e quartas-feiras.

Além da apresentação do espaço, a inauguração contou com a entrega de kits contendo materiais para que as mães usem em casa, junto às crianças, e com uma apresentação do grupo Anjos da Enfermagem, formada por alunos da Universidade Potiguar (UnP). O NAMI é uma iniciativa de docentes e técnicas da UERN, em parceria com a Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade.