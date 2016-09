Uern homenageia Jerônimo Vingt Rosado e 21 ex-vereadores em cerimônia de aniversário

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) comemorou 48 anos na quarta-feira, 28 de setembro, data celebrada em Assembleia Universitária realizada no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado. No evento, foram outorgadas honrarias a professores, técnicos e personalidades com relevantes serviços prestados à Instituição e ao município de Mossoró. Entre os homenageados estão Jerônimo Vingt Rosado Maia (in Memoriam) com o título de Doutor Honoris Causa.

Além do aniversário de 48 anos, a UERN comemora em 2016 os 30 anos de estadualização. Antes de passar para o Estado, a Universidade era municipal, custeada pelas mensalidades pagas pelos alunos e por verbas federais.

Na cerimônia realizada ontem à noite, os 21 vereadores de Mossoró da Legislatura de 1983 a 1988, que aprovaram a lei que possibilitou a transferência da UERN para o Estado, foram homenageados com a Medalha da Abolição. São eles:

Antonio Fernandes Duarte

Antônio José de Almeida Sobrinho

Davi Lima de Santana (In Memoriam)

Edmilson Lucena Barreto (In Memoriam)

Expedito Mariano de Azevedo (In Memoriam)

Francisca Gurgel de Brito da Silva

Francisco Cornélio Evaristo Nogueira

Francisco Silmar da Silveira Borges

Geraldo Alves de Oliveira

Gilmar Lopes

Herbert de Oliveira Mota

Janúncio Soares da Silveira

Jessé Luiz da Rocha (In Memoriam)

Joalba Vale

José Bernardes da Silva

José Lázaro de Paiva

Mateus Justino Carreiro (In Memoriam)

Paulo Caetano Davi

Raimunda Nogueira do Couto (In Memoriam)

Raimundo Milton da Silveira

Reginaldo Regi Campelo Bezerra Paz (In Memoriam)

Também em comemoração aos 30 anos da estadualização da UERN, um selo personalizado, em homenagem ao marco histórico, foi lançado pelos Correios na terça-feira, 27.

Além dos 21 vereadores e de Jerônimo Vingt Rosado, também foram homenageados na solenidade a professora Dra. Maria dos Remédios Fontes Silva (Título de Professor Honoris Causa), a professora Esp. Maria Hélderi de Queiroz Diógenes Negreiros (Título de Professor Emérito), e o TNS Me. Francisco Fábio Mesquita Oliveira (Diploma do Mérito Administrativo).

A Uern

Criada em 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal nº 20/68, a UERN nasceu com o nome de Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN), vinculada à Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN).

Desde sua criação, pelo menos duas fases compõem a história da UERN: a primeira diz respeito à sua instituição jurídica, a segunda, à verticalização de seus cursos. Três eventos marcam essa primeira fase: a criação, em 1968; a estadualização, em 1987; e o reconhecimento como universidade, em 1993, pelo MEC.