UERN e Secretaria de Segurança discutem mestrado e curso de gestão em segurança

O reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Pedro Fernandes, foi recebido pela secretária estadual de Segurança Pública, Sheila Freitas, para discussão sobre parcerias. Na oportunidade, a secretária aproveitou entregou ao reitor um ofício solicitando um curso de tecnólogo em gestão de segurança pública na modalidade de ensino à distância, voltado para servidores das polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros e ITEP.

O reitor se comprometeu em viabilizar o projeto que pode ajudar a melhorar a qualidade dos serviços em segurança no Estado. Também discutiram a questão da implantação do CIOSP no Campus Central da UERN e a parceria para reativar o Hospital da Polícia Militar.

A secretária Sheila Freitas avaliou positivamente a reunião. “A reunião foi muito proveitosa, principalmente porque conseguimos deliberar sobre a capacitação do nosso efetivo. Solicitamos à Uern que seja verificada a possibilidade de criação de um curso tecnólogo em Segurança Pública, por meio da modalidade Ensino à distância, para os profissionais da área de Segurança Pública que não tenham graduação”, declarou.

Ainda durante a reunião, o reitor apresentou o mestrado profissional em direito. “Essa proposta está sendo elaborada para ser enviada a Capes”, explicou o reitor. Pedro Fernandes destacou a importância da parceria entre UERN e Secretaria Estadual de Segurança. “O país vive um grave problema na área da segurança e precisamos unir forças para resolver o problema”, frisou.

Estiveram na reunião o delegado Clayton Pinho, o major João Batista e o grupo de professores da UERN formado pelos professores Rogério Alcoforado, Francisco Dantas (diretor do Campus de Natal), Davi Leite e Patrícia Moreira.

Com informações da Agecom Uern.