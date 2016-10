Uern divulga resultado final de concurso

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial (IDECAN) divulgam o resultado final preliminar do concurso, aos cargos de Agente Técnico Administrativo e Técnico de Nível Superior da UERN, referente ao Edital Nº 002/2016 – Reitoria/FUERN.

Os candidatos interessados poderão interpor recurso contra o resultado final preliminar no período compreendido entre 0h do dia 31 de outubro de 2016 às 23h59 do dia 01 de novembro de 2016 (observado o horário oficial do estado do Rio Grande do Norte).

Também foi divulgado pelo IDECAN o resultado definitivo da avaliação de títulos, cargo de Técnico de Nível Superior da UERN. Os candidatos poderão consultar as respostas aos recursos através de consulta individual no endereço www.idecan.org.br, mediante o fornecimento de seus dados pessoais.

Confira:

RESULTADO FINAL PRELIMINAR

RESULTADO FINAL PRELIMINAR ESPECÍFICO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

CONSULTA INDIVIDUAL – RESULTADO DEFINITIVO AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

DECISÃO DE RECURSOS – RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS