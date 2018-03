UERN abre vagas para contratação temporária de professor em diversas áreas

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis (PRORHAE), fundamentada na Lei Ordinária Estadual Nº 9.939, de 09 de abril de 2015, torna pública a abertura de inscrições para o Edital Nº 03/2018 – Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor – PRORHAE-UERN considerando a demanda de sala de aula do semestre letivo 2017.2.

Estão sendo ofertadas vagas para os campi de Assú (Geografia, Economia e História); Caicó (Odontologia e Enfermagem); Pau dos Ferros (Enfermagem, Administração, Educação Física, Letras Estrangeiras e Letras Vernáculas); Patu (Letras e Ciências Contábeis) e Mossoró (Letras Vernáculas, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Letras Estrangeiras, Filosofia, Física, Serviço Social, Direito, Economia e Ciências Biomédicas).

As inscrições podem ser feitas nos dias 23, 26, 27, 28 de março de 2018, e 02 de abril de 2018 no horário de 8h às 11h, nos respectivos departamentos acadêmicos.

O processo seletivo simplificado será composto de duas etapas, prova didática e análise de currículo.

Mais informações no EDITAL.