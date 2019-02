UBS Luiza Vanessa na Maisa se prepara para receber o Família em Foco

A secretária de Saúde, Saudade Azevedo, foi acompanhar de perto na manhã desta sexta-feira (22) a preparação da Unidade Básica de Saúde Luiza Vanessa da Silva Marinho, localizada na Maisa, Zona Rural, para receber o Família em Foco neste sábado (23). O projeto tem o objetivo de levar os atendimentos de saúde aos indivíduos que não tem como se dirigir durante a semana às UBSs, além de oportunizar comodidade, atendimento ampliado e intersetorial.

Todos os espaços da UBS da Maisa estão sendo lavados para que amanhã (23) a população possa estar um ambiente totalmente limpo, assim como acontece durante a semana. Os espaços em torno da Unidade também passaram por limpeza por garis da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos.

“Estamos acompanhando os serviços que estão sendo feitos para ter a certeza que no sábado vamos fazer uma ação grandiosa, que a população vai gostar. Estamos bem empenhados no Família em Foco, nossos servidores estão se dedicando muito para prestar serviços de qualidade para a população.”, destaca Saudade Azevedo.

O Família em Foco vai acontecer duas vezes por mês nas Zonas Urbana e Rural, sempre no primeiro e último sábado de cada mês, das 7h30 às 14h. Na área urbana, pelo menos cinco UBSs devem abrir ao mesmo tempo para os atendimentos e na Zona Rural será uma. Todas as 47 Unidades Básicas vão participar do projeto ao longo deste ano, além de outros parceiros como Secretarias Municipais, Universidade e outras entidades.