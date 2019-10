Tu es a poesia

“Agora só resta Tornares-te O poema” (A papoila e o Monge) Bom dia e um santo domingo para si que nos acompanha, depois de um dia histórico para a Igreja Católica em Portugal. Comecei esta crónica com o poema que a minha mulher partilhou, quando ouvimos o anúncio do Consistório deste sábado. O cardeal José Tolentino Mendonça tem, com a sua obra, alimentado muito da nossa reflexão e ontem, indiretamente, entrou na história familiar: foi a primeira vez que perdi o aniversário de uma das minhas filhas. A família perdoa-lhe. Quando o Papa Francisco disse ao novo cardeal português “Tu és a poesia”, mostrou entender muito bem que conselheiro tinha escolhido. Há muitas fotos e reportagem da ECCLESIA no Vaticano no nosso site e nas redes sociais, sobre este consistório, e eu penso que vai gostar de ver. Hoje, continuamos o nosso trabalho acompanhando o início da assembleia especial do Sínodo para a Amazónia. Uma última nota pessoal, de quem já votou no último domingo: não fique em branco, vote em consciência. A indiferença, de que o Papa tanto se queixa, pode ser combatida também com a ida às urnas. Despeço-me com votos de boas notícias, sempre. Octávio Carmo