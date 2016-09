Eleições: TSE aprova envio de tropas federais para a segurança no RN e mais sete estados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na terça-feira, 20 de setembro, o envio de tropas federais para garantir a segurança das eleições municipais do dia 2 de outubro em oito estados. Serão enviados soldados das Forças Armadas para os estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Tocantins, Acre e Pará. Novas requisições serão julgadas nas próximas sessões do tribunal.

Os pedidos foram feitos pela Justiça Eleitoral nos estados e foram aprovados pelos respectivos governadores.

No Rio de Janeiro, as tropas vão para a capital e para os municípios de Duque da Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, São Gonçalo, Belford Roxo, Campos, Macaé, Magé, Queimados e Japeri. O estado está entre os estados que mais registraram ocorrências durante a campanha eleitoral. A Polícia Federal (PF) investiga pelo menos dez casos de homicídios de pré-candidatos em municípios da Baixada Fluminense.

Após o término dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, pediu ao presidente Michel Temer a permanência das Forças Armadas, que estava de prontidão no estado.

Nas eleições municipais de 2012, cerca de 140 municípios tiveram apoio de tropas federais na segurança do pleito.

Tropas serão enviadas a 79 municípios potiguares

Ao todo, 79 municípios do Rio Grande do Norte irão receber o reforço das tropas federais. Confira a lista:

05ª Zona Eleitoral

BOM JESUS

SENADOR ELÓI DE SOUZA

06ª Zona Eleitoral

CEARÁ-MIRIM

IELMO MARINHO

PUREZA

08ª Zona Eleitoral

SÃO PAULO DO POTENGI

SÃO PEDRO

SANTA MARIA

RIACHUELO

09ª Zona Eleitoral

GOIANINHA

TIBAU DO SUL

ESPÍRITO SANTO

11ª Zona Eleitoral

CANGUARETAMA

BAÍA FORMOSA

12ª Zona Eleitoral

NOVA CRUZ

13ª Zona Eleitoral

SANTO ANTÔNIO

PASSAGEM

SERRINHA

VARZEA

14ª Zona Eleitoral

TOUROS

15ª Zona Eleitoral

SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE

MONTE DAS GAMELEIRAS

SERRA DE SÃO BENTO

17ª Zona Eleitoral

CAIÇARA DO RIO DO VENTO

PEDRA PRETA

18ª Zona Eleitoral

ANGICOS

FERNANDO PEDROZA

19ª Zona Eleitoral

SÃO TOMÉ

25ª Zona Eleitoral

CAICÓ

26ª Zona Eleitoral

SERRA NEGRA DO NORTE

SÃO JOÃO DO SABUGI

27ª Zona Eleitoral

JUCURUTU

29ª Zona Eleitoral

IPANGUAÇU

30ª Zona Eleitoral

MACAU

GUAMARÉ

GALINHOS

31ª Zona Eleitoral

CAMPO GRANDE

32ª Zona Eleitoral

AREIA BRANCA

33ª ZE e 34ª Zona Eleitoral

MOSSORÓ

35ª Zona Eleitoral

APODI

FELIPE GUERRA

36ª Zona Eleitoral

CARAÚBAS

38ª Zona Eleitoral

SERRINHA DOS PINTOS

39ª Zona Eleitoral

UMARIZAL

43ª Zona Eleitoral

SÃO MIGUEL

44ª Zona Eleitoral

LAGOA SALGADA

45ª Zona Eleitoral

SEVERIANO MELO

ITAÚ

RODOLFO FERNANDES

46ª Zona Eleitoral

TAIPU

47ª Zona Eleitoral

PENDÊNCIAS

ALTO DO RODRIGUES

CARNAUBAIS

49ª Zona Eleitoral

UPANEMA

52ª Zona Eleitoral

PARAZINHO

CAIÇARA DO NORTE

53ª Zona Eleitoral

TANGARÁ

SERRA CAIADA

SÍTIO NOVO

54ª Zona Eleitoral

PEDRO AVELINO

55ª Zona Eleitoral

ALMINO AFONSO

57ª Zona Eleitoral

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

58ª Zona Eleitoral

BARAÚNA

SERRA DO MEL

TIBAU

59ª Zona Eleitoral

JARDIM DE PIRANHAS

60ª Zona Eleitoral

MARCELINO VIEIRA

TENENTE ANANIAS

62ª Zona Eleitoral

POÇO BRANCO

63ª Zona Eleitoral

PORTALEGRE

RIACHO DA CRUZ

64ª Zona Eleitoral

EXTREMOZ

MAXARANGUAPE

RIO DO FOGO

65ª Zona Eleitoral

ENCANTO

RAFAEL FERNANDES

ÁGUA NOVA

66ª Zona Eleitoral

ARÊZ

SENADOR GEORGINO AVELINO

Com informações da Agência Brasil e do TRE/RN.