TRE-RN pede aos eleitores que compareçam aos cartórios para emitir, transferir ou regularizar título de eleitor

Começo de ano é o período ideal para acertar as pendências com a Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte pede aos eleitores que não deixem para a última hora a regularização do título, a transferência de domicílio e o alistamento eleitoral e busquem um dos postos de atendimento disponíveis.

O momento é favorável para que eles procurem atendimento devido à baixa demanda apresentada nesse início de ano.

Os eleitores que precisam regularizar sua situação, emitir o título pela primeira vez ou realizar a transferência de domicílio deve procurar atendimento nos Cartórios Eleitorais, de segunda à sexta, das 8h às 13h, durante o mês de janeiro.

Em Natal, além dos Cartórios instalados no Fórum Eleitoral da Avenida Rui Barbosa, Tirol, existem ainda postos de atendimento no Shoppings, Centrais do Cidadão e na Antiga sede do TRE, no Centro da Cidade, próximo a parada Metropolitana.

O prazo para emissão de novos títulos e para regularizar a situação termina até o dia 6 de maio de 2020, período do fechamento do Cadastro Eleitoral de todo o país.