Toque Esportivo – O presidente agora é prefeito

De cartola do futebol a prefeitura da cidade. Alguns nomes ligados ao esporte colocaram seus nomes para avaliação do eleitor no pleito realizado no dia 02 de outubro e, quem levou a melhor nessa história foi o time do Globo. O seu presidente Marconi Barreto, foi eleito prefeito da cidade de Ceará-Mirim. Candidato pelo PSDB, ele obteve 22.860 votos, o que representa na soma dos votos válidos, 55,87% o que significa excelente aprovação da população. Quando é dito que o Globo levou a melhor nessa história, não é no sentido de que o prefeito eleito irá voltar suas atenções apenas para o futebol, mas, certamente, irá reforça-lo de maneira significativa. Pois é sabido que o empresário Marconi Barreto, diferente de muitos no Rio Grande do Norte, tem uma dedicação especial com o esporte, particularmente o futebol, onde investiu recursos próprios até na construção de um estádio e, vai buscar, junto a parlamentares em Brasília, dinheiro para bancar projetos de escolinhas de futebol em sua cidade. Agora, como prefeito, terá também o canal público para implementar aquilo que já vem fazendo através da iniciativa privada.

VITÓRIAS E DERROTAS DOS ESPORTISTAS

Além do caso envolvendo a vitória do presidente do Globo, Marconi Barreto, como prefeito de Ceará-Mirim, outros nomes do esporte colocaram seus nomes para avaliação do eleitor. Em Baia Formosa o surfista Alan Jhones foi eleito vereador pelo PSD com 255 votos.

Em Mossoró não tiveram a mesma sorte o vice-presidente do Baraúnas, Gilson Cardoso candidato a vereador, e o ex-presidente do Potiguar que foi candidato a vice-prefeito e o atual ocupante do cargo no alvirrubro, Benjamim Machado, que tentava uma cadeira na Câmara Municipal. Nenhum deles obteve sucesso nas urnas. Mas, o esporte não estará órfão na próxima legislatura. O ex-zagueiro e lateral-esquerdo do Potiguar, Raério Cabeção, em mais uma tentativa, conseguiu se eleger vereador.

SELEÇÃO

Nesta quinta-feira o treinador Tite bota a seleção brasileira em campo mais uma vez. Na Arena das Dunas em Natal, precisa vencer a Bolívia para seguir sua arrancada rumo à classificação para a Copa da Rússia. Antes de botar o time em campo, Tite, com atitudes politicamente corretas, procura aproximar cada vez mais seus comandados do torcedor, em particular, daqueles que continuam desconfiados, apesar da evolução mostrada nas últimas partidas. Até treinador local ele convidou para acompanhar o treino e, um atleta para participar das atividades.

A BASE

Encontrei outro dia o Dr. Aroldo Duarte, ex-presidente e sempre um colaborador do Potiguar, e este manifestou a necessidade do clube começar a traçar suas linhas para 2017, porém, com uma ressalva. Em sua opinião, chegar de empanzinar o time de jogadores caros e de outros estados para aumentar as dívidas e não conquistar nada. Se não existe dinheiro suficiente para bancar um time, como se diz, mais forte, que seja um time caseiro, dentro da realidade de poder pagar e não ficar devendo. Lembrando que a temporada 2017 já se aproxima e o clube ainda paga dívidas de 2016. Reputo a proposta como interessante e, merece ser bem analisada. Quem contrai despesas, tem que pagar.

JEM´S

Péssima notícia. Depois de adiar por duas vezes, março e agosto a realização dos Jogos Escolares de Mossoró, a prefeitura oficializou esta semana que a competição, infelizmente, não será disputada em 2016. Demonstração clara do descaso do poder público com o esporte, deixando centenas de jovens decepcionados, pois esperam ansiosos pela competição, anualmente, e agora vem essa notícia. A não realização dos Jem`s é um retrato fiel do fracasso da atual gestão municipal.

DESCONTROLE

A falta de exigências para que se respeite o torcedor brasileiro afeta até mesmo aqueles que escolheram a televisão para acompanhar os jogos do seu time. A emissora que detém os direitos exclusivos, na TV aberta, de transmitir os jogos resolveu ocupar o espaço do meio de semana com outro evento e o futebol foi deixado de lado. Isso significa, quem quiser assistir jogo da Série A do brasileiro no meio de semana, só pela TV por assinatura. Lamentável.

GORDURA

Para alívio do torcedor do Vasco, o time tem boa “gordura” para queimar. Tem tropeçado feito na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, chegando inclusive a perder a liderança. Como pontuou bem no início até a metade da competição, tem conseguido se manter entre os primeiros colocados, do contrário, poderia passar sufoco nesse momento.

MOSSORÓ já teve: Circuito Mossoroense de Futebol Amador e, Jogos Escolares.

FICA o desafio para a prefeita eleita Rosalba, retornar com os Jem`s.

NÃO podemos esquecer o Nogueirão. Permuta ou reforma.

NA sexta-feira o ABC tem decisão no Frasqueirão contra o Botafogo-SP.