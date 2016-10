Toque Esportivo – Impedir o impedimento.

Lá nos anos 60 e 70 a turma que cantava música de protesto contra os atos truculentos da ditadura diziam: “é proibido proibir”. Agora, no futebol, creio que é preciso soltar a voz e dizer: vamos impedir o impedimento. O Campeonato Brasileiro da Série A vive seus momentos decisivos e, com ele, muita polêmica em torno da arbitragem de alguns jogos, ou todos os jogos, em algumas rodadas. E, não tem sido raro, as queixas giram em torno de lances de impedimento que resultaram em gols confirmados ou anulados, debaixo de muito protesto da parte, é claro, que sofreu o “tento”. Então, diante de tanta polêmica se o jogador estava com o tronco na frente, o bico da chuteira, passou uma parte do braço, entre outras situações que envolvem o lance e, a interpretação da arbitragem, o melhor não seria abolir, impedir que o impedimento continue existindo? Eis a questão. Se essa é uma medida radical, algo precisa ser feito para definir melhor essa situação. No mais, não me venham com aquela conversa vazia de que tudo isso faz parte da emoção do jogo, pois tem muito dinheiro e paixão envolvido(a) nessa história. Impedir o impedimento pode ser a solução.

ABC PRÓXIMO DA VAGA NA DECISÃO DO BRASILEIRO

Falta pouco para o ABC tentar o bicampeonato brasileiro na Série C. Neste domingo, 23, a equipe potiguar encara o Guarani em Campinas-SP, com extraordinária vantagem por conta da goleada que aplicou no primeiro confronto, 4 a 0 no Frasqueirão em Natal. Até perdendo por 3 a 0, o alvinegro ainda ficará com a vaga.

Se quiser se classificar no tempo normal o Bugre terá que golear por 5 a 0. Se conseguir fazer 4 a 0, leva a decisão para os tiros livres da marca do pênalti. Quem sair com a vaga na final desse confronto, vai enfrentar o Boa Esporte, time de Minas Gerais. Os mineiros se classificaram ao eliminar o Juventude-RS. No horário de verão a partida tem início às 9h, sendo assim, para os potiguares, bola rolando a partir das 8h.

RETORNANDO

O domingo de futebol será marcado pela reabertura do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, voltando a abrigar uma partida de Campeonato Brasileiro da Série A. E o Mário Filho reaparece em grande estilo, com a presença dos clubes de maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. Os cariocas ainda perseguindo o título de campeão e os paulistas de olho na vaga da Libertadores. João.

ENERGIA

Depois de deixar o Ginásio Pedro Ciarlini fechado, sem atrações e acabar com os Jogos Escolares de Mossoró, a atual gestão municipal pisou novamente na bola. Permitiu o corte no fornecimento de energia elétrica ao Estádio Nogueirão por falta de pagamento. É o fundo do poço, já que, também não cumpriu com aquilo que foi acertado no Termo de Ajuste de Conduta-TAC. Nova temporada chegando e, mais uma vez a ameaça do Nogueirão fechar de vez.

TREINADOR

Dando uma valorizada. Assim analiso as declarações do treinador Higo César, que comandou o Santa Cruz de Natal no acesso para disputar a primeira divisão com a conquista do Campeonato Estadual da segundona. Disse que pensa em ficar, mas tem proposta para sair do tricolor, embora não revele nome do possível interessado. Mas, faz parte da negociação começar a firmar posição antes mesmo do início da conversa direta. Na verdade Higo já provou ser um bom treinador, também com bom trabalho quando passou pelo Globo.

A BASE

O treinador Tite, e isso é bom, conseguiu manter a base dos convocados da seleção brasileira dos últimos jogos para as partidas seguintes, contra Argentina e Peru. Pela sequência dos jogos e, pelos treinamentos que tem realizado, a situação se torna mais favorável ainda no sentido de entrosar melhor o grupo e o time a ser colocado em campo.

BASTIDORES

O futebol de Mossoró é uma espécie de amontoado de cinzas, se soprar pega fogo novamente. E, nos bastidores, parece que a confiança em um ano mais vitorioso começa a tomar conta dos dirigentes do Baraúnas. Teriam, dizem, conseguido dinheiro para quitar as dívidas de 2016, o que é uma excelente notícia e, ainda vai sobrar o suficiente para montar um time competitivo. Aguardemos confirmação.

NO Potiguar a semana foi de avaliação e, procura por novo presidente.

NA Copa do Brasil vai pintando final entre gaúchos e mineiros.

FINAL de ano. Mais um jogo festivo envolvendo ex-jogadores em Mossoró.

EM 2016 a Festa de Luzia terá um torneio de futsal. Ótimo.