Tomógrafo do HRTM entra em funcionamento com média de 75 exames no fim de semana

O novo tomógrafo do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) entrou em funcionamento na tarde da última sexta-feira (27). De acordo com o diretor do hospital, Jarbas Mariano, durante todo o final de semana foram realizados uma média de 75 exames, entre tomografias e angiotomografias.

O equipamento conta com 16 canais e um poder de resolução superior ao anterior, além de menor tempo para processamento dos exames. Foi adquirido pelo Governo do Estado pelo valor de R$ 1.440.000, com recursos provenientes Projeto RN Sustentável/Banco Mundial. A expectativa é que continuem sendo realizada uma média de 25 a 30 exames por dia.

O Hospital Tarcísio Maia atende a 64 municípios da região Oeste e arredores, alcançando aproximadamente 781 mil habitantes, que agora não precisam se deslocar para a capital para realização de tomografias.

Dando continuidade às melhorias no HRTM está em andamento na Secretaria de Infraestrutura do Estado (SIN) uma licitação para conclusão das obras no hospital, no valor de R$ 2.847.000,00, que irá contemplar a ampliação das UTIs Adulto (passando de 11 para 20 leitos), construção de 6 leitos de UTI pediátrica e conclusão das reformas no setores de almoxarifado e nutrição.