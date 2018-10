The Guardian rotula Bolsonaro de ex-paraquedista pró-tortura

O jornal britânico, The Guardian, é outro órgão de imprensa internacional que não vê com bons olhos uma possível vitória da Jair Bolsonaro para presidência da República.

O Brasil, a maior democracia da América Latina irá às urnas no domingo para escolher um novo presidente, 27 governadores de estado, 54 senadores e quase 1.600 legisladores, numa eleição que pode ser considerada a mais importante da história do país.

Quem lidera a corrida para se tornar o próximo comandante-chefe do Brasil é um ex-pára-quedista pró-tortura, de extrema-ditadura, que admira o ex-pára-quedista Jair Bolsonaro, que atualmente tem cerca de 32% nas pesquisas, diz o jornal inglês.

Atrás dele, com cerca de 22%, está Fernando Haddad, um intelectual de 55 anos e ex-prefeito de São Paulo que recentemente substituiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT).

O Brasil luta para se livrar da pior recessão de sua história e de 13 milhões de pessoas desempregadas. o candidato do PT, Fernando Haddad está prometendo aos 147 milhões de eleitores do país um retorno aos bons tempos do boom econômico do Brasil no governo Lula, de 2003 a 2011.

“Queremos ser felizes novamente”, Haddad disse ao Guardian na semana passada. “Aprendemos que o Brasil pode se desenvolver de uma forma que inclua pessoas, em vez de excluí-las. Meu sonho é que o Brasil comece a incluir as pessoas novamente ”.

Bolsonaro, por sua vez, prometeu“mudar o destino do Brasil”, bloqueando o retorno do PT, que ele classifica como um grupo corrupto de comunistas admiradores, economicamente incompetentes e moralmente falidos, comandados pelo encarcerado Lula.

Sem condições de disputarem o segundo turno, atrás de Bolsonaro e Haddad estão os candidatos Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva – que se apresentam como centristas sensíveis capazes de unificar um Brasil profundamente dividido.