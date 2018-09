The Economist classifica Bolsonaro como ‘a última ameaça da América Latina’

A matéria compara o avanço de Bolsonaro e de suas propostas ao avanço do populismo nos Estados Unidos, com Donald Trump; na Itália, com Matteo Salvini; e nas Filipinas de Rodrigo Duterte. Para a Economist, Explorando a combinação de recessão econômica, descrédito com a classe política e aumento da violência urbana Bolsonaro soube ocupar espaço junto aos brasileiros insatisfeitos com a atual situação do país. E alerta os brasileiros para o fato de Bolsonaro ter uma admiração preocupante por ditaduras. comparando-o ao ditador chileno Augusto Pinochet. “A América Latina conheceu homens fortes de todo tipo e a maioria dessas experiências foi horrorosa. Provas recentes disso são a Venezuela e a Nicarágua.”

A revista lembra ainda que o próximo governo precisará do apoio do Congresso e dificilmente Bolsonaro terá maioria parlamentar. “Para governar, Bolsonaro poderia degradar o processo político ainda mais, potencialmente abrindo caminho para algo ainda pior”, diz o texto.