Thadeu Brandão – Um Blog que cresce com responsabilidade

O nosso humilde Blog, “Castelo de Cartas” (www.castelodecartasbrasil.blogspot.com.br) nasceu como um blog cheio de “textões”, artigos acadêmicos e coisas chatas (neste sentido), como costuma dizer a juventude nas redes sociais.

Agora há pouco, completou 143 mil vizualizações…

Eu havia fechado o antigo (Blog do Thadeu, de cunho mais pessoal) que havia chegado a 500 mil. Construi este e mudei o formato (tornei-o mais acadêmico e exclusivamente de divulgação e comentários) e, há um ano, mudei-o de nome, de Blog do GEDEV (nome de um antigo grupo que ajudei a coordenar) para “Castelo de Cartas” (Blog do Professor Thadeu Brandão), já que, desde o início, sempre fora meu (criação e responsabilidade). Aliás, isso sempre foi me dito “claramente”.

Depois das mudanças, ele só cresce, sem propagandas e com o mesmo teor acadêmico e de qualidade, ajudando a divulgar nossa opinião e o OBVIO-RN.

Obrigado a todas(os) que nos ajudam, clicando e divulgando!