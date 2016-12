Em reunião ocorrida na UFERSA, os coordenadores do OBVIO/RN, Thadeu de Sousa Brandão e Ivenio Hermes, encontraram-se com membros do TCU (Tribunal de Contas da União) e expuseram sua metodologia de pesquisa, além de dados referentes à violência, criminalidade e gestão de segurança pública no RN. Os membros do TCU vieram à Mossoró e colheram dados fundamentais para o exercício de seu trabalho de controladoria federal.