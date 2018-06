Temporada do Chuva de Bala deve começar nesta sexta-feira

O espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró teve a estreia remarcada para esta sexta-feira, 08, devido a problemas na montagem do palco. A apresentação inicia às 21h e conta com centenas de atores e bailarinos, que narram a história da resistência do mossoroense ao bando do cangaceiro Lampião.

A estreia deveria ter ocorrido na quinta-feira, 07. De acordo com a Prefeitura de Mossoró, a demora para montar o palco ocorreu em função do atraso na entrega das estruturas, provocado pela greve dos caminhoneiros. Em nota, o município destaca que a paralisação dos caminhões comprometeu também eventos juninos pelo país, como o da cidade de Campina Grande, que adiou o início da programação em uma semana.

Cidadela

A Cidadela tem estreia agendada para o domingo, 10 de junho. Os artistas programados para quinta, sexta e sábado se apresentarão em nova data, ainda não divulgada pela Prefeitura. O show de Eliane, que ocorreria nesta sexta-feira, ficou para o dia 17, domingo, logo após o encerramento do primeiro jogo do Brasil na Copa contra a Suíça.