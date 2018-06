Suspeito de planejar assalto a shopping de Mossoró morre em confronto com a polícia

O ex-presidiário Elano Camilo Correia de Morais, de 28 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar na cidade de Governador Dix-Sept Rosado no domingo, 10 de junho. Camilo foi apontado por um comparsa como sendo quem planejou o assalto a três lojas o Partage Shopping Mossoró em maio deste ano.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura trafegava pela RN 117, em direção à cidade de Governador Dix-Sept Rosado, quando os policiais viram um veículo com placas de Mossoró passando em uma estrada carroçável na zona rural do município. Os militares seguiram o carro e quando chegavam a uma chácara perceberam algumas pessoas fugindo pelas portas dos fundos.

Os policiais seguiram em busca das pessoas que fugiram e um dos integrantes do grupo atirou. Houve reação e Elano Camilo foi atingido por dois disparos no abdome. O preso foi levado pelos policiais para o Hospital de Governador Dix-Sept Rosado, mas não resistiu. A polícia não descarta a possibilidade de um suspeito ter sido baleado no confronto.

Elano Camilo Correia de Morais morava no conjunto Santa Delmira, em Mossoró e respondia processo na 2ª e na 3ª Vara Criminal por receptação, roubo e furto majorados. Ele era conhecido como “Camilo Ostentação” por postar fotos em redes sociais exibindo carros, motos e dinheiro.