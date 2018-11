Suspeito de matar menina de 12 anos em Mossoró é preso no Ceará

A Polícia Militar de Limoeiro do Norte, no Ceará, prendeu na sexta-feira, 16 de novembro, Fabio David da Silva Aquino, de 18 anos, um dos suspeitos de matar e queimar a adolescente Geane de Melo Nogueira, em Mossoró. Outros dois suspeitos continuam foragidos.

O trio é suspeito de matar a adolescente no dia 4 deste mês em represália ao ataque que resultou na morte do bebê Anthony Calleb Bezerra da Silva, de um ano e meio nas Malvinas, pois a adolescente é irmã dos assassinos presos. A adolescente foi sequestrada de casa por um grupo de homens armados.

A morte de Anthony Calleb e Geane fi resultado da briga entre facções criminosas rivais. Pois o pai do bebê seria membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e os irmãos da adolescente, que foram presos após o crime, seriam do Sindicato do Crime do RN.

A Delegacia de Homicídios e Proteção às Pessoas (DHPP) pedirá a transferência de Fabio David para Mossoró, onde deve ser jugado e condenado pela morte de Geane. A Polícia Civil ainda procura outros suspeitos: Maria Luísa de Moura Diógenes, de 27 anos, e Thailson Vinicius da Silva, de 18 anos.