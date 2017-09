Suspeito de fabricar armas artesanais é preso no bairro Belo Horizonte

Um homem suspeito de fabricar armas artesanais foi preso na noite do domingo, 03 de setembro, na Rua Brasiliana de Jesus, bairro Belo Horizonte, em Mossoró. A polícia chegou até Francisco Otoniel Carvalho de Medeiros após denúncia anônima de que estaria transitando em via pública com arma de fogo.

Quando foi abordado pela polícia, Francisco Otoniel portava uma escopeta calibre 12 artesanal. Durante varredura na oficina dele, os PMs encontraram materiais que possivelmente seria usados para fabricar armas artesanais.

Otoniel foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.