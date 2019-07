Suécia vence Inglaterra e fica em 3º na Copa do Mundo

Em jogo disputado no estádio de Nice, a Suécia teve ótima atuação no primeiro tempo e derrotou a Inglaterra por 2 a 1, garantindo o 3º lugar da Copa do Mundo de Futebol Feminino, realizada na França.

O jogo

A equipe sueca garantiu a vitória neste nos primeiros minutos da partida. Desde o início do confronto, a Suécia pressionou a Inglaterra e criou as melhores oportunidades.

Aos 11 minutos, a seleção abriu o placar. Rolfo cruzou na área inglesa, mas a defesa cortou errado e a bola sobrou nos pés da meia sueca Asllani, que acertou de primeira para vencer a goleira Telford.

Mesmo com vantagem no marcador, as suecas continuaram pressionando. Aos 15 minutos, Jakobsson recebeu lançamento em profundidade na ponta esquerda e chutou com força. A bola explodiu na trave e foi para fora.

Aos 22 minutos, no entanto, a atacante sueca deixou o seu. Blackstenius tocou para Jakobsson, que invadiu a área e chutou colocado para fazer um belo gol. Suécia 2 a 0.

Aos 31, a Inglaterra finalmente acordou no jogo. Kirby recebeu na ponta direita, avançou, cortou para o meio da área e chutou com categoria para descontar. Suécia 2, Inglaterra 1.

Um minuto depois parecia que a Inglaterra poderia se recuperar no jogo. Mead lançou para White que, dentro da área, matou no peito, girou em cima da zagueira e chutou para o fundo do gol de Lindahl. A árbitra russa Anastasia Pustovoytova acabou anulando o gol ao assinalar, com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo), um toque de mão da artilheira inglesa.

Com a vantagem, as suecas passaram a adotar uma postura mais conservadora, sem se aventurar tanto no ataque e tentando administrar a vantagem com um bom toque de bola.

Esse panorama se manteve na etapa final, no qual apareceram poucas oportunidades. A mais clara saiu aos 44 minutos dos pés de Bronze. Após cobrança de escanteio a goleira sueca afastou mal, e a bola caiu nos pés da lateral inglesa, que, da marca do pênalti, acertou um chute forte. Seria gol certo, mas a zagueira Fischer, em cima da linha, afastou de cabeça.

As suecas, porém, tiveram sucesso em sua estratégia e seguraram a vitória até o final.

Final da Copa

Agora as expectativas se voltam para a final da competição, que acontece amanhã, a partir das 12h (horário de Brasília) em Lyon, entre os Estados Unidos e a Holanda.

A seleção norte-americana chega ao confronto com claro favoritismo. Tendo participado de todas as edições do mundial, já disputou, até então, quatro finais, conquistando três títulos (em 1991, 1999 e 2015).

Por outro lado, esta será a primeira decisão de Copa do Mundo da Holanda, que antes só havia participado de outra edição da competição, a de 2015, na qual parou nas oitavas de final.

Ficha técnica:

ça, de 2019

INGLATERRA 1 X 2 SUÉCIA

Competição: Mundial Feminino (disputa 3º lugar)

Local: Nice, França.

Juíza: Anastasia Pustovoytova (Rússia).

Inglaterra: Telford; Bronze, Houghton, Macmanus (Daly) e Greenwood; Scott, Moore e Kirby; White, Mead (Taylor) e Parris (Carney). T: Phil Neville.

Suécia: Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant e Eriksson; Bjorn (Ilestedt), Asllani (Zigiotti) e Seger; Jakobsson, Blackstenius e Rolfo (Hurtig). T: Peter Gerhardsson.

Gols: No 1º tempo: Asllani (11), Jakobsson (22) e Kirby (31).