Subestação da Enel é alvo de explosão na Vila Pery e escola é incendiada em Quixadá

No 21º dia de atentados criminosos contra prédios e veículos que prestam serviços públicos no Ceará, foi explodida uma subestação de energia da Enel no Bairro Vila Pery e uma escola foi incendiada em Quixadá. No mesmo dia, outros dois casos foram registrados durante a noite. Criminosos incendiaram um caminhão de lixo no Bairro Papicu e a sala de uma creche no Bairro Jurema, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, elevando o número de ataques para 228.

A subestação de energia pertence à Enel, empresa de distribuição de energia no Ceará. A polícia ainda não concluiu o levantamento para definir os estragos ocasionados pela explosão.

FACÇOES

O sistema penitenciário cearense está passando por mudanças desde o início de 2019. Foram desativadas cadeias públicas no interior e a transferência de líderes de organizações criminosas para presídios federais. Mas, ainda não conseguiu desarticular uma característica que ainda se mantém, que é a organização de presos, nas unidades, por facções criminosas.