Site do Tribunal de Justiça do RN passa a emitir certificados judiciais

O TJRN está emitindo documentos através de seu site na internet, para pessoas físicas ou jurídicas, com o intuito de agilizar atendimentos e facilitar serviços. Estão disponíveis para download: Ações e Execuções Cíveis e Fiscais; Certidão de Antecedentes Criminais; Certidão de Antecedentes Criminais dos Juizados Especiais; Certidão de Interdição, Tutela ou Curatela; Falência e/ou Recuperação Judicial.

As certidões têm o mesmo valor que as solicitadas junto às unidades judiciárias, sendo também possível averiguar sua autenticidade e legitimidade por meio do site.

Para acessar a área de download das certidões, entra aqui.

Além disso, no site da Corregedoria Geral de Justiça é possível solicitar a Certidão de Protesto, requerida para a participação de pessoas físicas ou jurídicas em licitações públicas.

Brasil de Fato