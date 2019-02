Sindicatos organizam ato público por calendário de pagamento e salários atrasados no RN

O SINTE/RN e demais sindicatos que compõem o Fórum Estadual dos Servidores estão organizando um ato público para o próximo dia 05 de fevereiro (terça-feira), a partir das 8h30, na Governadoria, no Centro Administrativo de Natal. Na pauta, o pagamento dos salários atrasados e o calendário de pagamento para 2019.

Nessa quarta (30) os sindicatos se reuniram mais uma vez com o governo do Estado para tratar das pendências do Executivo para com o Funcionalismo. Nesta quinta (31) o governo cumpriu a promessa de concluir o pagamento dos salários de janeiro e 1/3 de férias. Mas o sindicatos mantém a pressão pelo pagamento do restante da dívida. Veja a seguir algumas das questões levantadas pelos dirigentes sindicais e as respectivas respostas do governo:

1 – Entrada de recursos extras para pagamento dos atrasados

O governo respondeu que não tem previsão de entrada dos recursos da venda da Conta Corrente do Estado e antecipação dos royalties de 2019. As negociações com o Banco do Brasil não avançaram. O Governo já enviou carta ao BB, informado que abrirá conversações com bancos privados.

2 – Retroativo das parcelas do Piso de 2018

Deverá sair em Folha Suplementar até o dia 10 de fevereiro.

3 – O reajuste do piso de 4,17%

O Governo reconhece que o pagamento deve ser retroativo a janeiro e que vai enviar Projeto de Lei tão logo se inicie os trabalhos na Assembleia Legislativa. Sendo aprovado, o pagamento será feito dentro do mês.

4 – Pagamento de atrasados

O governo reafirma que não haverá calote com relação aos valores em atraso. Haverá nova audiência dia 05/02, para tratar dos salários de fevereiro.

Segundo a coordenadora geral do SINTE/RN, professora Fátima Cardoso, a prioridade de luta agora é o pagamento dos atrasados e o calendário de pagamento de 2019. “Estamos convidando todas as categorias de servidores para se fazerem presentes ao ato público do dia 05, para pressionar por uma resposta concreta durante a audiência que já está agendada.”, ressaltou.

Sinte/RN