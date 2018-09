Setembro Verde incentiva doação de órgãos para transplantes

A Central de Transplantes do Rio Grande do Norte está desenvolvendo diversas ações alusivas ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da importância da doação de órgãos. A campanha tem por objetivos informar, esclarecer dúvidas e incentivar a sociedade quanto à doação.

Entre as ações programadas para o mês estão cursos, palestras e seminário, culminando com a VI Caminhada pela Vida, dia 29 de setembro, com saída às 7h30 do IFRN da Av. Sen. Salgado Filho e chegada ao Parque das Dunas. O evento marca a passagem do Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado em todo o país em 27 de setembro. Entre as instituições parceiras na campanha estão a Secretaria Municipal de Saúde, IFRN, UNI RN e o Instituto do Bem.

“A maior dificuldade para a doação de órgãos é a recusa familiar e a principal causa apontada é o desconhecimento em vida do desejo de doar seus órgãos por parte do falecido, por isso é tão importante comunicar em vida o desejo da doação”, explica o coordenador da Central de Transplantes do RN, Yuri Galeno. “Temos trabalhado para conscientizar a população e estimular que o assunto ‘doação de órgãos’ esteja cada vez mais inserido nos diálogos informais nas famílias e grupos de amigos”.

Atualmente, o Rio Grande do Norte ocupa o 3º lugar no Nordeste, em número de doações de órgãos com 11,4% por milhão de população (pmp). O Ceará está em primeiro lugar, com 25,9% pmp e Pernambuco em 2º lugar, com 17,7% pmp.

O RN realiza transplantes de rins, córnea e medula óssea, sendo o de córneas o maior quantitativo, com 83 transplantes realizados entre janeiro e julho de 2018. No mesmo período foram realizados 29 transplantes de rim.

No estado existem, cadastrados na lista ativa de espera, 177 pacientes aguardando transplante de córnea, 213 aguardando por um transplante renal e 50 pessoas à espera por um transplante de medula.

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO “SETEMBRO VERDE”