Setembro Cidadão: Memorial remonta história do Legislativo em shopping

O Memorial do Legislativo Potiguar estará, mais uma vez, num grande shopping da cidade, onde irá expor parte do acervo que remonta a história do Parlamento do Rio Grande do Norte. A exposição integra a programação da sexta edição do Setembro Cidadão, e tem início nesta segunda-feira (16), permanecendo aberta à visitação até o dia 30, no Natal Shopping.

Para a mostra, o Memorial Legislativo pretende contar um pouco da história dos 30 anos da Constituição Estadual. Durante os dias da exposição, os visitantes poderão conhecer um pouco mais do passado do Rio Grande do Norte pelos fatos ocorridos no Poder Legislativo, contribuindo com a formação cívica e consciência política dos potiguares.

Essa será a terceira vez que o Memorial do Legislativo Potiguar leva o seu acervo a um shopping da capital. A primeira edição aconteceu no Shopping Midway Mall, dois anos atrás. Já a segunda edição, em 2018, foi realizada no Natal Shopping.

Ano passado, o memorial contou um pouco da história e evolução do voto no Estado, reunindo peças e documentos sobre a criação de partidos políticos, títulos, urnas, dentre outros. Por 15 dias, o tema foi trabalhado com profundidade, atraindo milhares de visitantes.

“A Assembleia Legislativa é parceira do Programa Brasileiro de Educação Cidadã desde a criação da Lei Estadual do Setembro Cidadão, em 2013. De lá para cá estamos cada vez mais inseridos na valorização da cidadania e focados em mostrar a história do parlamento. Este ano, mais uma vez, vamos levar o Memorial do Legislativo para mais próximo da comunidade e expor nosso legado de cidadania ao longo dos anos”, explicou o chefe da divisão do Memorial, Aluísio Lacerda.

